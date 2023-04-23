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Оккупанты нанесли два удара с авиации по Угледару, разрушив многоэтажку

Фото: оккупанты нанесли два удара с авиации по Угледару Донецкой области (иллюстрация/t me marinka_ugledar)
Автор: Наталия Гурковская

За прошедшие сутки российские оккупанты нанесли два авиаудара по Угледару, где разрушили многоэтажку, еще 20 домов повреждены в Бахмуте. За сутки в области 4 человека получили ранения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram главы Донецкой ОВА Павла Кириленко.

"На Волновахском направлении россияне нанесли 2 авиаудара по Угледару - разрушена 9-этажка. В общине также поврежден частный дом в Богоявленке", - рассказал он.

Кроме того, по его словам, на Донецком направлении 1 человек ранен в Очеретино.

"Под огнем Марьинка и окрестности Курахово, единичные обстрелы зафиксированы в Авдеевке", - добавил глава региона.

Также, по данным Кириленко, на Горловском направлении известно о 20 поврежденных частных домах в Бахмуте и 15 - в Торецкой общине. Под обстрелами также находились окрестности Соледарской и Часовоярской общин.

Как отметил он, за 22 апреля стало известно еще о 4 людях, раненых россиянами: 3 - в Бахмуте и 1 - в Очеретино.

Как сообщалось, поскольку на Угледарском направлении на сегодняшний день активных боевых действий не ведется, кроме обстрелов, то враг, вероятно, начнет в ближайшее время штурмовые действия в этом районе. Там враг придерживается тактики выжженной земли.

Напомним, российские захватчики в ночь на воскресенье, 23 апреля, в очередной раз обстреляли Славянск Донецкой области. В этот раз ракета С-300 попала в микрорайоне Лесной вблизи карьера.

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