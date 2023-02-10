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Окупанти завдали близько 10 ударів по Харкову: є перебої зі світлом та опаленням

Фото: окупанти завдали близько 10 ударів по Харкову (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російські військові сьогодні вночі, 10 лютого, завдали близько 10 ракетних ударів по Харкову. У місті спостерігаються перебої зі світлом, водопостачанням та опаленням.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram мера Харкова Ігоря Терехова.

"О четвертій ранку – серія ударів по Харкову. Ворог цілить по об'єктах критичної інфраструктури. Можливі перебої з електрикою, водо- та теплопостачанням. Про жертви та руйнування інформація поки уточнюється", - йдеться у повідомленні Терехова.

За його словами, всі міські служби та ДСНС працюють над усуненням наслідків нічного обстрілу.

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, окупанти вночі завдали ударів по критичній інфраструктурі регіону, всього зафіксовано близько 10 вибухів. Також він додав, що у деяких районах спостерігаються перебої з електроенергією.

Раніше ми писали, що у Дніпрі, Харкові та Запоріжжі сьогодні вночі, 10 лютого, було чути вибухи. У цих регіонах оголошено повітряну тривогу.

Нагадаємо, що ввечері 9 лютого Росія запустила територією України безпілотні літальні апарати. Дрони були помічені у напрямі Дніпропетровської, Запорізької, Донецької та Харківської областей.

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