Окупанти завдали близько 10 ударів по Харкову: є перебої зі світлом та опаленням

"О четвертій ранку – серія ударів по Харкову. Ворог цілить по об'єктах критичної інфраструктури. Можливі перебої з електрикою, водо- та теплопостачанням. Про жертви та руйнування інформація поки уточнюється", - йдеться у повідомленні Терехова.

За його словами, всі міські служби та ДСНС працюють над усуненням наслідків нічного обстрілу.

За словами голови Харківської ОВА Олега Синєгубова, окупанти вночі завдали ударів по критичній інфраструктурі регіону, всього зафіксовано близько 10 вибухів. Також він додав, що у деяких районах спостерігаються перебої з електроенергією.