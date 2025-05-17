Окупанти запустили по Україні вночі десятки дронів: як відпрацювала ППО

Удар по автобусу під Білопіллям

Зранку 17 травня російські окупанти вдарили дроном по автобусу поблизу Білопілля Сумської області. Очільник Білопільської громади зазначив, що люди в автобусі їхали на евакуацію з Білопілля.

Станом на 12:00 кількість постраждалих зросла до семи осіб. Внаслідок атаки загинули дев'ять осіб. За словами місцевої влади, більшість жертв - жінки похилого віку.

Президент Володимир Зеленський повідомив, що росіяни вбили сім'ю, яка була в автобусі.

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