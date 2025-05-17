Оккупанты запустили по Украине ночью десятки дронов: как отработала ПВО

Россия за ночь 17 мая выпустила по Украине 62 дрона. Беспилотники атаковали Украину с четырех направлений.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.
РФ запускала по Украине ударные дроны и беспилотники-имитаторы из Курска, Орла, Шаталово, а также из Гвардейского (Крым). Воздушное нападение отражали авиация, зенитные ракетные войска, подразделения РЭБ и мобильные огневые группы Сил обороны Украины.
Противовоздушная оборона уничтожила 36 вражеских дронов на востоке, севере, юге, западе и в центре страны. Еще шесть вражеских беспилотников-имитаторов локально потеряны (без негативных последствий).
Как сообщили Воздушные силы, в результате вражеской атаки пострадали Сумская, Одесская, Харьковская, Днепропетровская и Донецкая области.
Утром 17 мая российские оккупанты ударили дроном по автобусу вблизи Белополья Сумской области. Глава Белопольской общины отметил, что люди в автобусе ехали на эвакуацию из Белополья.
По состоянию на 12:00 количество пострадавших возросло до семи человек. В результате атаки погибли девять человек. По словам местных властей, большинство жертв - пожилые женщины.
Президент Владимир Зеленский сообщил, что россияне убили семью, которая была в автобусе.
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