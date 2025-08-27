Окупанти запустили по Україні "Шахеди": де є загроза

Російські окупанти сьогодні, 27 серпня, ввечері атакують Україну ударними дронами. Безпілотники вже фіксують в українському повітряному просторі.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.
Станом на 20:36 відомо, що:
Оновлено 21:09
Станом на 21:04 відомо, що:
Нагадаємо, російські окупанти буквально щодня використовують свої ударні безпілотники для ударів по Україні.
За інформацією Повітряних сил ЗСУ, в ніч на 27 серпня росіяни запустили по Україні 95 своїх безпілотників.
Українським захисникам вдалося збити або придушити 74 ворожих "Шахеда" і дронів-імітаторів.
До слова, сьогодні Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що в Росії спостерігається дефіцит співробітників на заводах із виробництва дронів. Тому країна-агресор вербує жінок із бідних країн.
Зокрема, для того, щоб заманити на свої заводи жінок із ПАР Росія навіть використовувала структури БРІКС.