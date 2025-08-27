Окупанти запустили по Україні "Шахеди": де є загроза

Атаки дронів

Нагадаємо, російські окупанти буквально щодня використовують свої ударні безпілотники для ударів по Україні.

За інформацією Повітряних сил ЗСУ, в ніч на 27 серпня росіяни запустили по Україні 95 своїх безпілотників.

Українським захисникам вдалося збити або придушити 74 ворожих "Шахеда" і дронів-імітаторів.

До слова, сьогодні Служба зовнішньої розвідки України повідомила, що в Росії спостерігається дефіцит співробітників на заводах із виробництва дронів. Тому країна-агресор вербує жінок із бідних країн.

Зокрема, для того, щоб заманити на свої заводи жінок із ПАР Росія навіть використовувала структури БРІКС.