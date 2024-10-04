Окупанти запустили по Україні майже 20 дронів. Як відпрацювала ППО

Атака РФ по Україні

Російські загарбники в ніч проти 4 жовтня атакували Україну безпілотниками. Зокрема, у Києві під час тривоги через загрозу дронів, пролунала серія вибухів. ППО працювала і у столиці, і у столичному регіоні.

Але без пошкоджень та постраждалих не обійшлося. Так, у Києві через падіння уламків дрону сталася пожежа у багатоповерхівці. А у Кіровоградській області пошкоджено адмінбудівлю на території підприємства, є поранений.

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