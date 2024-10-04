Оккупанты запустили по Украине почти 20 дронов. Как отработала ПВО

Атака РФ по Украине

Российсские захватчики в ночь на 4 октября атаковали Украину беспилотниками. В частности, в Киеве во время тревоги из-за угрозы дронов, прогремела серия взрывов. ПВО работала и в столице, и в столичном регионе.

Но без повреждений и пострадавших не обошлось. Так, в Киеве из-за падения обломков дрона произошел пожар в многоэтажке. А в Кировоградской области повреждено админздание на территории предприятия, есть раненый.

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