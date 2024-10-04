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Оккупанты запустили по Украине почти 20 дронов. Как отработала ПВО

Фото: ПВО сбила 9 из 19 дронов-камикадзе во время атаки РФ по Украине 4 октября (Виталий Носач, РБК-Украина)
Автор: Наталия Гурковская

Россияне запустили по Украине в ночь на 4 октября 19 "Шахедов". ПВО сбила девять из них.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ.

"Ночью 4 октября враг атаковал объекты критической инфраструктуры Украины, выпустив из районов Приморско-Ахтарска, Курска и мыса Чауда 19 ударных БПЛА типа "Shahed", - говорится в сообщении.

Как отработала ПВО

По данным военных, девять ударных БПЛА сбиты противовоздушной обороной в Киевской, Черкасской, Кировоградской и Херсонской областях.

"7 вражеских беспилотников локационно потеряны, предположительно в результате противодействия РЭБ", - добавили в Воздушных силах.

Атака РФ по Украине

Российсские захватчики в ночь на 4 октября атаковали Украину беспилотниками. В частности, в Киеве во время тревоги из-за угрозы дронов, прогремела серия взрывов. ПВО работала и в столице, и в столичном регионе.

Но без повреждений и пострадавших не обошлось. Так, в Киеве из-за падения обломков дрона произошел пожар в многоэтажке. А в Кировоградской области повреждено админздание на территории предприятия, есть раненый.

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