Окупанти запустили по Україні кілька груп "Шахедів": у низці областей оголошена тривога

"Шахеди" спочатку було помічено на півдні України після одинадцятої години вечора.

"БпЛА в Херсонській області у напрямку Миколаївщини, курс північно-західний", - поінформували військові.

Пізніше стало відомо, що ворожи баражуючі боєприпаси з Миколаївщини рухаються у напрямку Кіровоградської області, курс - північно-західний.

Крім того, було зафіксовано декілька нових груп ворожих дронів, вони прямували з Херсонщини у бік Миколаївської області.

"Нова група ударних БпЛА в Херсонській області у напрямку Миколаївщини, курс північно-західний", - йдеться в заяві ПС о 23:42.

Оновлено о 00: 25

Пізніше у Повітряних силах представили оновлені дані щодо руху "Шахедів":

ворожі дрони з Кіровоградської області у напрямку Черкаської області, курс північний;

БпЛА у західній частині Миколаївщини у напрямку Вінницької області, курс північно-західний;

БпЛА у східній частині Миколаївської області, курс північно-західний;

БпЛА на півдні Дніпропетровської області у напрямку Дніпра;

БпЛА з Херсонщини у напрямку Миколаївської області, курс північно-західний.

Жителів областей, де оголошено тривогу, просять перебувати в укриттях та дотримуватися правила "двох стін".

Минула повітряна атака РФ по Україні

Нагадаємо, що минулої ночі та рано-вранці російські загарбники здійснили масований комбінований обстріл України. Ворог застосував 82 засобів повітряного нападу (ударних дронів та ракет), з яких силам ППО вдалося збити 57 цілей.

Ціллю окупантів, як і в попередні атаки, стала українська енергоінфраструктура. Під прицілом цього разу опинилися енергооб'єкти у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях. Як повідомляв ДТЕК, пошкоджені дві теплоелектростанції.

Детальніше про наслідки атаки РФ по Україні 11 квітня - читайте в матеріалі РБК-Україна за посиланням.