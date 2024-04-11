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Окупанти запустили по Україні кілька груп "Шахедів": у низці областей оголошена тривога

Фото: через фіксацію "Шахедів" у кількох областях України оголосили повітряну тривогу (Getty Images)
Автор: Володимир Костирін

Війська РФ знову запустили по території України дрони-камікадзе типу "Шахед". Через фіксацію ворожих ударних безпілотників у четвер ввечері, 11 квітня, було оголошено повітряну тривогу у низці областей.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командування Повітряних сил Збройних сил України.

"Шахеди" спочатку було помічено на півдні України після одинадцятої години вечора.

"БпЛА в Херсонській області у напрямку Миколаївщини, курс північно-західний", - поінформували військові.

Пізніше стало відомо, що ворожи баражуючі боєприпаси з Миколаївщини рухаються у напрямку Кіровоградської області, курс - північно-західний.

Крім того, було зафіксовано декілька нових груп ворожих дронів, вони прямували з Херсонщини у бік Миколаївської області.

"Нова група ударних БпЛА в Херсонській області у напрямку Миколаївщини, курс північно-західний", - йдеться в заяві ПС о 23:42.

Оновлено о 00: 25

Пізніше у Повітряних силах представили оновлені дані щодо руху "Шахедів":

  • ворожі дрони з Кіровоградської області у напрямку Черкаської області, курс північний;
  • БпЛА у західній частині Миколаївщини у напрямку Вінницької області, курс північно-західний;
  • БпЛА у східній частині Миколаївської області, курс північно-західний;
  • БпЛА на півдні Дніпропетровської області у напрямку Дніпра;
  • БпЛА з Херсонщини у напрямку Миколаївської області, курс північно-західний.

Жителів областей, де оголошено тривогу, просять перебувати в укриттях та дотримуватися правила "двох стін".

Минула повітряна атака РФ по Україні

Нагадаємо, що минулої ночі та рано-вранці російські загарбники здійснили масований комбінований обстріл України. Ворог застосував 82 засобів повітряного нападу (ударних дронів та ракет), з яких силам ППО вдалося збити 57 цілей.

Ціллю окупантів, як і в попередні атаки, стала українська енергоінфраструктура. Під прицілом цього разу опинилися енергооб'єкти у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях. Як повідомляв ДТЕК, пошкоджені дві теплоелектростанції.

Детальніше про наслідки атаки РФ по Україні 11 квітня - читайте в матеріалі РБК-Україна за посиланням.

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Війна в УкраїніПовітряна тривогаАтака дронів