Окупанти запустили по Україні кілька груп "Шахедів": у низці областей оголошена тривога

Війська РФ знову запустили по території України дрони-камікадзе типу "Шахед". Через фіксацію ворожих ударних безпілотників у четвер ввечері, 11 квітня, було оголошено повітряну тривогу у низці областей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram командування Повітряних сил Збройних сил України.
"Шахеди" спочатку було помічено на півдні України після одинадцятої години вечора.
"БпЛА в Херсонській області у напрямку Миколаївщини, курс північно-західний", - поінформували військові.
Пізніше стало відомо, що ворожи баражуючі боєприпаси з Миколаївщини рухаються у напрямку Кіровоградської області, курс - північно-західний.
Крім того, було зафіксовано декілька нових груп ворожих дронів, вони прямували з Херсонщини у бік Миколаївської області.
"Нова група ударних БпЛА в Херсонській області у напрямку Миколаївщини, курс північно-західний", - йдеться в заяві ПС о 23:42.
Оновлено о 00: 25
Пізніше у Повітряних силах представили оновлені дані щодо руху "Шахедів":
Жителів областей, де оголошено тривогу, просять перебувати в укриттях та дотримуватися правила "двох стін".
Нагадаємо, що минулої ночі та рано-вранці російські загарбники здійснили масований комбінований обстріл України. Ворог застосував 82 засобів повітряного нападу (ударних дронів та ракет), з яких силам ППО вдалося збити 57 цілей.
Ціллю окупантів, як і в попередні атаки, стала українська енергоінфраструктура. Під прицілом цього разу опинилися енергооб'єкти у Харківській, Запорізькій, Львівській, Київській областях. Як повідомляв ДТЕК, пошкоджені дві теплоелектростанції.
Детальніше про наслідки атаки РФ по Україні 11 квітня - читайте в матеріалі РБК-Україна за посиланням.
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