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Оккупанты запустили по Украине несколько групп "Шахедов": в ряде областей объявлена тревога

Фото: из-за фиксации "Шахедов" в нескольких областях Украины объявили воздушную тревогу (Getty Images)
Автор: Владимир Костырин

Войска РФ снова запустили по территории Украины дроны-камикадзе типа "Шахед". Из-за фиксации вражеских ударных беспилотников в четверг вечером, 11 апреля, была объявлена воздушная тревога в ряде областей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram командования Воздушных сил Вооруженных сил Украины.

"Шахеды" сначала были замечены на юге Украины после одиннадцати часов вечера.

"БпЛА в Херсонской области по направлению Николаевской области, курс северо-западный", - проинформировали военные.

Позже стало известно, что вражеские барражирующие боеприпасы из Николаевской области двигаются в направлении Кировоградской области, курс - северо-западный.

Кроме того, было зафиксировано несколько новых групп вражеских дронов, они направлялись из Херсона в сторону Николаевской области.

"Новая группа ударных БпЛА в Херсонской области в направлении Николаевской области, курс северо-западный", - говорится в заявлении ВС в 23:42.

Жителей областей, где объявлена тревога, просят находиться в укрытиях и соблюдать правила "двух стен".

Прошлая воздушная атака РФ по Украине

Напомним, что прошлой ночью и рано утром российские захватчики осуществили массированный комбинированный обстрел Украины. Враг применил 82 средства воздушного нападения (ударных дронов и ракет), из которых силам ПВО удалось сбить 57 целей.

Целью оккупантов, как и в предыдущие атаки, стала украинская энергоинфраструктура. Под прицелом в этот раз оказались энергообъекты в Харьковской, Запорожской, Львовской, Киевской областях. Как сообщал ДТЭК, повреждены две теплоэлектростанции.

Детальнее о последствиях атаки РФ по Украине 11 апреля - читайте в материале РБК-Украина по ссылке.

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Война в УкраинеВоздушная тревогаАтака дронов