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Окупанти запустили шість груп "Шахедів": рухаються у бік Одеської області

Середа 13 вересня 2023 22:10
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Окупанти запустили шість груп "Шахедів": рухаються у бік Одеської області Ілюстративне фото: окупанти запустили шість груп "Шахедів" (РБК-Україна)
Автор: Іван Носальський

Російські окупанти сьогодні, 13 вересня, увечері запустили дрони-камікадзе "Шахед" у бік Одеської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ в Telegram.

"Зафіксовано запуск орієнтовно 6 груп "Шахедів" з Приморсько-Ахтарська (Кубань, РФ) та Чауда (Крим). Рухають курсом на Одеську область. Напрямок може змінюватися", - сказано в повідомленні Повітряних сил.

Військові додають, що орієнтовний час підльоту російських дронів - близько півночі.

У Повітряних силах наголошують, що у разі оголошення повітряної тривоги необхідно пройти в укриття.

Атаки дронів

Нагадаємо, російські окупанти регулярно використовують дрони-камікадзе "Шахед" для ударів по Україні. Останнім часом їхньою основною ціллю стала портова інфраструктура нашої країни.

Наприклад, окупанти намагалися бити по портах України на Дунаї в Одеській області сьогодні, 13 вересня.

Українські сили протиповітряної оборони змогли знищити 32 ворожих безпілотники з 44.

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