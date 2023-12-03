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Окупанти запустили "Шахеди" по Україні з Криму

Україна, Неділя 03 грудня 2023 19:59
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Окупанти запустили "Шахеди" по Україні з Криму Фото: окупанти запустили "Шахеди" по Україні з півдня (колаж РБК-Україна)
Автор: Каріна Левицька

Російські війська сьогодні, 3 грудня, увечері запустили дрони-камікадзе "Шахед" по Україні. Пуск зафіксували з території тимчасово окупованого Криму.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили Збройних сил України в Telegram.

"Увага! Зафіксовано запуск ворожих ударних БпЛА з Криму!", - сказано у повідомленні.

Повітряні сили закликають українців стежити за повідомленнями та не ігнорувати сигнали тривог.

Атаки "Шахедів"

Нагадаємо, російські солдати регулярно атакують Україну за допомогою ударних дронів. Для ударів вони використовують іранські безпілотники "Шахед".

Такі атаки відбуваються вночі, оскільки у темний час доби ворожі дрони складніше помітити.

Нагадаємо, що зокрема вночі, 30 листопада, ворог загалом випустив 20 ударних безпілотників.

Сили протиповітряної оборони того дня змогли збити 14 дронів ворога.

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окупанти Війна Росії проти України
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