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Оккупанты запустили "Шахеды" по Украине из Крыма

Украина, Воскресенье 03 декабря 2023 19:59
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Оккупанты запустили "Шахеды" по Украине из Крыма Фото: оккупанты запустили "Шахеды" по Украине с юга (коллаж РБК-Украина)
Автор: Карина Левицкая

Российские войска сегодня, 3 декабря, вечером запустили дроны-камикадзе "Шахед" по Украине. Пуск зафиксировали с территории временно оккупированного Крыма.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы Вооруженных сил Украины в Telegram.

"Внимание! Зафиксирован запуск вражеских ударных БпЛА из Крыма!", - сказано в сообщении.

Воздушные силы призывают украинцев следить за сообщениями и не игнорировать сигналы тревог.

Атаки "Шахедов"

Напомним, российские солдаты регулярно атакуют Украину с помощью ударных дронов. Для ударов они используют иранские беспилотники "Шахед".

Такие атаки происходят ночью, поскольку в темное время суток вражеские дроны сложнее заметить.

Напомним, что в частности ночью, 30 ноября, враг выпустил 20 ударных беспилотников.

Силы противовоздушной обороны в тот день смогли сбить 14 дронов врага.

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