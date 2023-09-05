Окупанти запустили "Шахеди" у бік південних областей України

"Зафіксовано запуск ворогом кількох груп ударних БПЛА з району полігону Чауда (Крим) та Приморсько-Ахтарська (РФ) у напрямку південних областей", - сказано в повідомленні.

При цьому в Повітряних силах попереджають про можливі тривоги за напрямком руху груп дронів.

Військові нагадують, що у разі тривоги необхідно пройти в укриття.

Атаки дронів

Нагадаємо, російські окупанти регулярно запускають дрони по території України. Останнім часом ціллю їх атак найчастіше стають південні регіони.

У ніч на 4 вересня вороги намагалися бити по портовій інфраструктурі Одеської області на Дунаї.

Як зазначали в МЗС України, тоді російські безпілотники впали на території Румунії, яка є членом НАТО. Бухарест заперечив цю інформацію.