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Оккупанты запустили "Шахеды" в сторону южных областей Украины

Иллюстративное фото: оккупанты запустили "Шахеды" в сторону южных областей Украины (Getty Images)
Автор: Иван Носальский

Российские оккупанты сегодня, 5 сентября, вечером провели запуск ударных дронов "Шахед". Они направляются в сторону южных областей Украины.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Воздушные силы ВСУ в Telegram.

"Зафиксирован запуск врагом нескольких групп ударных БПЛА из района полигона Чауда (Крым) и Приморско-Ахтарска (РФ) в направлении южных областей", - сказано в сообщении. 

При этом в Воздушных силах предупреждают о возможных тревогах по направлению движения групп дронов. 

Военные напоминают, что в случае тревоги необходимо пройти в укрытие. 

Атаки дронов

Напомним, российские оккупанты регулярно запускают дроны по территории Украины. Последнее время целью их атак чаще всего становятся южные регионы. 

В ночь на 4 сентября враги пытались бить по портовой инфраструктуре Одесской области на Дунае. 

Как отмечали в МИД Украины, тогда российские беспилотники упали на территории Румынии, которая является членом НАТО. Бухарест опроверг эту информацию. 

 

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