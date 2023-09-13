Оккупанты запустили несколько групп "Шахедов. Под угрозой юг Одесской области

Войска РФ для очередной воздушной атаки по территории Украины запустили несколько групп ударных дронов ночью 13 сентября. Вражеские БПЛА летят в направлении Одесской области, где объявлена воздушная тревога.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram -канал командования Воздушных сил ВСУ.

Военные предупредили, что были зафиксированы несколько групп ударных БпЛА противника, предположительно "Shahed", которые оккупанты запустили в южные районы Одесской области.

"Измаильский район - не игнорируйте сигналы воздушной тревоги! Группы ударных БПЛА двигаются вдоль границы с Румынией!" - предупредили в ВС.

Так, жителей Рени призвали оставаться в укрытиях, так как вражеские беспилотники были зафиксированы в их направлении. При этом военные добавили, что курс может измениться.

"Еще несколько групп Черного моря в направлении южных районов Одесской области!" - заявили в ВС.

Глава Одесской ОВА Олег Кипер также призывает жителей Измаильского района находится в укрытиях до окончания воздушной тревоги.

Группы БпЛА зафиксированы над Измаильским районом Одесской области - направление на Измаил и Рени, передали позже в Воздушных силах

Еще несколько групп БпЛА из Черного моря движутся предположительно по тому же маршруту, добавили военные.

Работает ПВО

"Измаильский район, подчеркиваю необходимость не выходить из безопасных мест до отбоя воздушной тревоги! Работу сил ПВО снимать категорически запрещено!" - подчеркивает глава Одесской ОВА.

Атаки РФ по Одесской области

Напомним, что перед этим в ночь на 8 сентября Одесская область подверглась вражеским атакам беспилотников. Силам ПВО тогда удалось сбить 16 из 20 вражеских БПЛА.

Через некоторое время Министерство иностранных дел Украины заявило, что дрон ударил и по территории Румынии, но сначала румынские МИД и Минобороны эту информацию опровергли. Но позже инцидент признал президент Румынии Клаус Иоганнис.

Добавим, что 9 сентября Минобороны Румынии сообщило, что обнаружило новые обломки беспилотника, аналогичные тем, что используют российские военные. После этого Бухарест вызвал русского поверенного "на ковер".