Росіяни вдарили по Сумах "Шахедами" зі шрапнеллю, - ОВА
Російські окупанти 22 листопада атакували Суми. Загарбники вдарили дронами зі шрапнеллю.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на голову Сумської ОВА Володимира Артюха, якого цитує "Суспільне".
Як зазначили в Сумській області, зранку росіяни атакували дронами Суми та громаду. За словами Артюха, "Шахеди" були споряджені шрапнеллю.
"Ця зброя застосовується для знищення людей, а не для знищення об'єктів. В Сумах це вперше", - заявив голова ОВА.
Шрапнель - артилерійський снаряд з уражаючими елементами. Він призначений для ураження живої сили противника, а також військової техніки. Фактично це снаряд, "начинений" кулями. Коли боєприпас розривається, елементи розлітаються, спричиняючи велику шкоду у зоні ураження.
Удар по Сумах
Сьогодні, 22 листопада, близько 5:00 російські дрони-камікадзе атакували місто Суми. Внаслідок ударів пошкоджені 12 багатоповерхових та п'ять приватних житлових будинків, магазин, три автомобілі.
За попередніми даними, через російський удар загинули двоє осіб. Ще 12 людей поранені. Рятувальники повідомили, що дістали з-під завалів будинку двох осіб.
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