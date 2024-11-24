Оккупанты запустили дроны-камикадзе по Украине: где угроза ударов

Российские захватчики в ночь на 24 ноября запустили по территории Украины ударные беспилотники для очередной воздушной атаки. Дроны-камикадзе врага зашли в воздушное пространство страны с северного направления.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Воздушных сил ВСУ и карту воздушной тревоги.

Военные предупредили украинцев об ударных беспилотниках противника около половины первого часа ночи.

Вражеские цели фиксировались в Сумской области, и двигались на юго-запад.

"Вражеские БпЛА в Сумской области - курс юго-западный", - говорится в публикации Воздушных сил в 00.35.

Также отметим, что перед этим военные предупреждали о фиксации пусков управляемых авиационных бомб (КАБ) российской тактической авиацией в Сумской области.

По этой причине в ряде областей была объявлена воздушная тревога. Вот как сейчас выглядит карта:

Атаки "Шахедов"

Напомним, что российские оккупанты активно применяют дроны-камикадзе иранского производства (росармия маркирует их как "Герань") во время воздушных ударов по Украине. Враг время от времени менял тактику использования этих дронов-камикадзе при атаках.

Недавно захватчики стали чаще запускать, в частности в ночное время, вместе с "Шахедами" разные другие беспилотники, среди которых так называемые "ложные цели". Таким образом, враг, среди прочего, пытается запутать и перегрузить украинскую противовоздушную оборону.

Также сообщалось, что во время недавней дроновой атаки (в ночь на 22 ноября) российские террористы использовали для ударов по жилому району Сум "Шахеды" со шрапнелью. Тогда из-за удара оккупантов погибли два человека, еще 12 - были ранены.

По словам руководителя Центра противодействия дезинформации при СНБО Андрея Коваленко, россияне пытаются вывести запуски "Шахедов" по Украине на круглосуточный формат. Но, отмечает он, интенсивные атаки ночью и днем ​​враг проводить не может.