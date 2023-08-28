Окупанти запустили дрон на Нікополь, є руйнування (фото)

"Російська армія накрила артилерійським вогнем Марганецьку громаду, що на Нікопольщині. Сам Нікополь атакувала дроном-камікадзе", - заявив він.

У районному центрі постраждали четверо людей. Вони лікуватимуться вдома.

Крім того, а результаті атаки на місто пошкоджена адмінбудівля. Там виникла пожежа, яку рятувальники вже приборкали. Також понівечені пʼять автомобілів.

Фото: Окупанти запустили дрон на Нікополь (t.me/dnipropetrovskaODA)

Російські атаки на Дніпропетровську область

Російські окупанти регулярно обстрілюють населені пункти Дніпропетровської області, яка розташована поблизу лінії фронту.

Раніше повідомлялося, що 25 серпня війська РФ знову вдарили по Нікополю, і внаслідок ворожих атак загинула одна людина - 59-річний чоловік.

Нещодавно російські окупанти атакували Синельниківський район, внаслідок чого одна людина загинула, а шість - отримали поранення. Там також було пошкоджено сільськогосподарське підприємство, навчальний заклад та побиті автомобілі.

Перед цим, 19 серпня, у Нікополі та Марганецькій громаді внаслідок російських обстрілів постраждала 82-річна жінка, і були пошкоджені три приватні будинки, дві господарські споруди та газопровід.

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