Окупанти запустили дрон на Нікополь, є руйнування (фото)

Російські військові запустили дрон-камікадзе на Нікополь. В результаті атаки постраждали чотири особи.
Про це заявив голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його повідомлення в Telegram.
"Російська армія накрила артилерійським вогнем Марганецьку громаду, що на Нікопольщині. Сам Нікополь атакувала дроном-камікадзе", - заявив він.
У районному центрі постраждали четверо людей. Вони лікуватимуться вдома.
Крім того, а результаті атаки на місто пошкоджена адмінбудівля. Там виникла пожежа, яку рятувальники вже приборкали. Також понівечені пʼять автомобілів.
Фото: Окупанти запустили дрон на Нікополь (t.me/dnipropetrovskaODA)
Російські атаки на Дніпропетровську область
Російські окупанти регулярно обстрілюють населені пункти Дніпропетровської області, яка розташована поблизу лінії фронту.
Раніше повідомлялося, що 25 серпня війська РФ знову вдарили по Нікополю, і внаслідок ворожих атак загинула одна людина - 59-річний чоловік.
Нещодавно російські окупанти атакували Синельниківський район, внаслідок чого одна людина загинула, а шість - отримали поранення. Там також було пошкоджено сільськогосподарське підприємство, навчальний заклад та побиті автомобілі.
Перед цим, 19 серпня, у Нікополі та Марганецькій громаді внаслідок російських обстрілів постраждала 82-річна жінка, і були пошкоджені три приватні будинки, дві господарські споруди та газопровід.
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