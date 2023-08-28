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Оккупанты запустили дрон на Никополь, есть разрушение (фото)

Иллюстративное фото: (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Российские военные запустили дрон-камикадзе на Никополь. В результате атаки пострадали четыре человека.

Об этом заявил глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак, сообщает РБК-Украина со ссылкой на его сообщение в Telegram.

"Российская армия накрыла артиллерийским огнем Марганецкую громаду, что на Никопольщине. Сам Никополь атаковала дроном-камикадзе", - заявил он. 

В районном центре пострадали четыре человека. Они будут лечиться дома. 

Кроме того, а результате атаки на город повреждено админздание. Там возник пожар, который спасатели уже потушили. Также повреждены пять автомобилей.

 

Фото: Оккупанты запустили дрон на Никополь (t.me/dnipropetrovskaODA)

Российские атаки на Днепропетровскую область

Российские оккупанты регулярно обстреливают населенные пункты Днепропетровской области, расположенной вблизи линии фронта.

Ранее сообщалось, что 25 августа войска РФ снова ударили по Никополю, и в результате вражеских атак погиб один человек - 59-летний мужчина.

Недавно российские кафиры атаковали Синельниковский район, в результате чего один человек погиб, а шесть - получили ранения. Там также были повреждены сельскохозяйственное предприятие, учебное заведение и избитые автомобили.

Перед этим, 19 августа, в Никополе и Марганецкой общине в результате российских обстрелов пострадала 82-летняя женщина, и были повреждены три частных дома, два хозяйственных сооружения и газопровод.

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