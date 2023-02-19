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Оккупанты в Запорожской области заставляют школьников петь гимн РФ и делать открытки захватчикам

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Воскресенье 19 февраля 2023 19:33
Оккупанты в Запорожской области заставляют школьников петь гимн РФ и делать открытки захватчикам Фото: оккупанты в Запорожской области заставляют школьников петь гимн РФ и делать открытки захватчикам (Getty Image)
Автор: Елизавета Драбкина

Российская оккупационная "власть" в Запорожской области заставляет учеников петь гимн страны-агрессора в школе и делать открытки с благодарностью захватчикам к годовщине вторжения.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба ВСУ.

Сообщается, что российская оккупационная администрация продолжает оказывать давление на местное население, в частности, украинских детей во временно захваченных населенных пунктах Запорожской области.

"Так, в школах города Токмак учеников заставляют петь гимн страны-агрессора перед началом уроков. Также, школьников заставляют оформлять открытки к годовщине широкомасштабного вторжения со словами поддержки и благодарности российским захватчикам, которые вторглись на нашу землю", - отмечают в Генштабе.

Как сообщалось ранее, в Мелитополе россияне также вынуждают школьников писать письма оккупантам до 23 февраля.

К тому же, что захватчики планируют усилить "меры по поднятию уровня патриотизма" в школах на временно оккупированных территориях.

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