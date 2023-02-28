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Окупанти у Запорізькій області змушують дітей писати листи військовим РФ

Фото: Окупанти у Запорізькій області змушують дітей писати листи військовим РФ (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

В окупованому Токмаці (Запорізька область) загарбники змушують школярів писати листи військовим РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Так, всі школи зобов’язати вмикати гімн РФ перед уроками, й проводити "годину про важливе", де російські пропагандисти нав’язують дітям кремлівське трактування війни", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що відвідування таких годин обов’язкове. Саме тоді окупанти змушують школярів писати листи військовим РФ.

"У випадку відмови з батьками дітей проводяться "профілактичні бесіди". Всі листи перевіряють звезені вчителі, які й диктують що має писати дитина", - додали у ЦНС.

Нагадаємо, що представники так званої влади у тимчасово окупованому Мелітополі змушують школярів писати листи російським військовим.

Російські окупанти насильно депортували з України понад 16 тисяч дітей. Крім того, Кремль спростив процедуру видачі російського громадянства для українських дітей.

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