Оккупанты в Запорожской области заставляют детей писать письма военным РФ

В оккупированном Токмаке (Запорожская область) захватчики заставляют школьников писать письма военным РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"Так, все школы обязать включать гимн РФ перед уроками и проводить "час о важном", где российские пропагандисты навязывают детям кремлевскую трактовку войны", - говорится в сообщении.
Отмечается, что посещение таких часов обязательно. В это время оккупанты заставляют школьников писать письма военным РФ.
"В случае отказа с родителями детей проводятся "профилактические беседы". Все письма проверяют свезенные учителя, которые и диктуют, что должен писать ребенок", - добавили в ЦНС.
Напомним, что представители так называемой власти во временно оккупированном Мелитополе заставляют школьников писать письма российским военным.
Российские оккупанты насильственно депортировали из Украины более 16 тысяч детей. Кроме того, Кремль упростил процедуру выдачи русского гражданства для украинских детей.
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