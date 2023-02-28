Оккупанты в Запорожской области заставляют детей писать письма военным РФ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Так, все школы обязать включать гимн РФ перед уроками и проводить "час о важном", где российские пропагандисты навязывают детям кремлевскую трактовку войны", - говорится в сообщении.

Отмечается, что посещение таких часов обязательно. В это время оккупанты заставляют школьников писать письма военным РФ.

"В случае отказа с родителями детей проводятся "профилактические беседы". Все письма проверяют свезенные учителя, которые и диктуют, что должен писать ребенок", - добавили в ЦНС.