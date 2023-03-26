Окупанти у Запорізькій області використовують лікарню як госпіталь: місцевим доступ закрито

"Російські загарбники продовжують зазнавати величезних втрат. Це змушує їх облаштовувувати свої шпиталі на території цивільних медичних закладів", - йдеться в повідомленні.

Так, у населеному пункті Нововасилівка Приазовського району Запорізької області російські окупаційні війська використовують місцеву лікарню,

як госпіталь.

"Станом на 25 березня в ній проходить лікування близько 200 поранених російських загарбників. Цивільному населенню заборонено доступ до лікувального закладу", - йдеться в повідомленні.

Нагадаємо, російські окупанти облаштували госпіталь на території дитячого садка у населеному пункті Веселе Запорізької області.

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