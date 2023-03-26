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Оккупанты в Запорожской области используют больницу как госпиталь: местным доступ закрыт

Фото: Оккупанты в Запорожской области используют больницу как госпиталь (Getty Images)
Автор: Валерия Полищук

Во временно оккупированной части Запорожской области захватчики используют местную больницу как госпиталь. При этом доступ в лечебное заведение закрыт для местных жителей.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генерального штаба ВСУ в Facebook.

"Российские захватчики продолжают нести огромные потери. Это заставляет их обустраивать свои госпитали на территории гражданских медицинских учреждений", - говорится в сообщении.

Так, в населенном пункте Нововасильевка Приазовского района Запорожской области российские оккупационные войска используют местную больницу,
как госпиталь.

"По состоянию на 25 марта в ней проходит лечение около 200 раненых российских захватчиков. Гражданскому населению запрещен доступ в лечебное учреждение", - говорится в сообщении.

Напомним, российские оккупанты обустроили госпиталь на территории детского сада в населенном пункте Веселое Запорожской области.

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