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Окупанти у Запорізькій області відмовляються лікувати людей без російського паспорту

Фото: Окупанти у Запорізькій області відмовляються лікувати людей без російського паспорту (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Окупанти у Запорізькій області відмовляються надавати медичні послуги людям, які не мають паспорта РФ.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву.

"Місцеве населення на тимчасово окупованих територій України уникають від отримання російського документа", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що представники окупаційних "адміністрацій" на захоплених територіях України отримують догани від кураторів РФ через низькі темпи паспортизації. Місцеві мешканці не беруть російський документ та саботують його отримання.

"Відтак окупанти продовжують влаштувати геноцид цивільному населенню - та не надають медичні послуги без російського паспорта або ж заяви на отримання. В окремих лікарнях, зокрема в Токмаку (Запорізька область) влаштували пункти, де можна подати заяву на отримання паспорта РФ", - пояснили у ЦНС.

Нагадаємо, що на тимчасово окупованих територіях України ворог продовжує вилучає українські паспорти під різними приводами.

У тимчасово окупованому Мелітополі росіяни примушують працівників державних установ, які насильно отримали паспорти РФ, письмово відмовитися від українського громадянства.

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