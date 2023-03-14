Оккупанты в Запорожской области отказываются лечить людей без российского паспорта

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Местное население на временно оккупированных территориях Украины избегает получения российского документа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что представители оккупационных "администраций" на захваченных территориях Украины получают выговоры от кураторов РФ из-за низких темпов паспортизации. Местные жители не берут российский документ и саботируют его получение.

"Следовательно оккупанты продолжают устроить геноцид гражданскому населению - и не предоставляют медицинские услуги без российского паспорта или заявления на получение. В отдельных больницах, в частности в Токмаке (Запорожская область) устроили пункты, где можно подать заявление на получение паспорта РФ", - пояснили в ЦНС.