Оккупанты в Запорожской области отказываются лечить людей без российского паспорта

Оккупанты в Запорожской области отказываются предоставлять медицинские услуги людям, не имеющим паспорта РФ.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.
"Местное население на временно оккупированных территориях Украины избегает получения российского документа", - говорится в сообщении.
Отмечается, что представители оккупационных "администраций" на захваченных территориях Украины получают выговоры от кураторов РФ из-за низких темпов паспортизации. Местные жители не берут российский документ и саботируют его получение.
"Следовательно оккупанты продолжают устроить геноцид гражданскому населению - и не предоставляют медицинские услуги без российского паспорта или заявления на получение. В отдельных больницах, в частности в Токмаке (Запорожская область) устроили пункты, где можно подать заявление на получение паспорта РФ", - пояснили в ЦНС.
Напомним, что на временно оккупированных территориях Украины враг продолжает изымать украинские паспорта под разными предлогами.
Во временно оккупированном Мелитополе россияне заставляют работников государственных учреждений, насильно получивших паспорта РФ, в письменном виде отказаться от украинского гражданства.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.