RU

News
+
-

Новости Украины
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда
Колонки

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Auto
+
-

Мировой автопром
Авторынок Украины
Электромобили
Тест-драйвы
Законодательство
Технологии и инновации
Ретро
Курьезы
Лайфхаки

Realty
+
-

Новостройки
Вторичный рынок
Аренда
Загородная недвижимость
Коммерческая недвижимость
Город
Регионы
Точка зрения
Дизайн
Зарубежная недвижимость

Travel
+
-

Новости авиации
Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Путеводители
Личный опыт
Уикенд
Дети
Обзоры
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны

Оккупанты в Запорожской области отказываются лечить людей без российского паспорта

Фото: Оккупанты в Запорожской области отказываются лечить людей без российского паспорта (GettyImages)
Автор: Дмитрий Браславский

Оккупанты в Запорожской области отказываются предоставлять медицинские услуги людям, не имеющим паспорта РФ.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Центр национального сопротивления.

"Местное население на временно оккупированных территориях Украины избегает получения российского документа", - говорится в сообщении.

Отмечается, что представители оккупационных "администраций" на захваченных территориях Украины получают выговоры от кураторов РФ из-за низких темпов паспортизации. Местные жители не берут российский документ и саботируют его получение.

"Следовательно оккупанты продолжают устроить геноцид гражданскому населению - и не предоставляют медицинские услуги без российского паспорта или заявления на получение. В отдельных больницах, в частности в Токмаке (Запорожская область) устроили пункты, где можно подать заявление на получение паспорта РФ", - пояснили в ЦНС.

Напомним, что на временно оккупированных территориях Украины враг продолжает изымать украинские паспорта под разными предлогами.

Во временно оккупированном Мелитополе россияне заставляют работников государственных учреждений, насильно получивших паспорта РФ, в письменном виде отказаться от украинского гражданства.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Российская ФедерацияЗапорожская областьВойна в Украине