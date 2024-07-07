Оккупанты в Запорожской области выдают "лицензии" на грабеж украинских недр, - ЦНС

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Центра национального сопротивления.

"Центр национального сопротивления будет знать каждого, кто от имени фейковых учреждений будет визировать мародерам российскую макулатуру", - добавили в ведомстве.

В ЦНС отметили, что лицензии РФ являются юридически ничтожными, а значит, добыча незаконной, поэтому за такие вещи предусмотрена ответственность.

Речь идет о так называемой "легализации" добычи украинских недр. Теперь мародеры якобы бы станут "легальными".

Напомним, что враг продолжает вывозить украинское зерно с временно оккупированных территорий Донецкой области. В частности, из порта Мариуполя из новой партии урожая зерновых уже вывезено более 80 тысяч тонн.

Ранее РБК-Украина сообщало, что кафиры придумали новую схему по "отжиму" жилья у жильцов на оккупированных территориях Украины. В частности, если жилье сочтут аварийным, захватчики могут "законно" его отобрать. Угроза потери жилья относится даже к тем людям, которые остались в оккупации и оформили право собственности на недвижимость в соответствии с российским законодательством.

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