ua en ru
Вс, 07 июля News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты в Запорожской области выдают "лицензии" на грабеж украинских недр, - ЦНС

Воскресенье 07 июля 2024 16:10
UA EN RU
Оккупанты в Запорожской области выдают "лицензии" на грабеж украинских недр, - ЦНС Фото: враг хочет легализовать добычу украинских недр (freepik.com)
Автор: Эдуард Ткач

На временно оккупированных территориях Запорожской области гауляйтеры разработали порядок получения "прав" на использование украинских недр.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сайт Центра национального сопротивления.

Речь идет о так называемой "легализации" добычи украинских недр. Теперь мародеры якобы бы станут "легальными".

В ЦНС отметили, что лицензии РФ являются юридически ничтожными, а значит, добыча незаконной, поэтому за такие вещи предусмотрена ответственность.

"Центр национального сопротивления будет знать каждого, кто от имени фейковых учреждений будет визировать мародерам российскую макулатуру", - добавили в ведомстве.

Напомним, что враг продолжает вывозить украинское зерно с временно оккупированных территорий Донецкой области. В частности, из порта Мариуполя из новой партии урожая зерновых уже вывезено более 80 тысяч тонн.

Ранее РБК-Украина сообщало, что кафиры придумали новую схему по "отжиму" жилья у жильцов на оккупированных территориях Украины. В частности, если жилье сочтут аварийным, захватчики могут "законно" его отобрать. Угроза потери жилья относится даже к тем людям, которые остались в оккупации и оформили право собственности на недвижимость в соответствии с российским законодательством.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
Война в Украине Российская Федерация
NEWS
Добавили еще час. Графиков отключения света не будет до 17:00
Добавили еще час. Графиков отключения света не будет до 17:00
DAILY
"Некоторые ждут семью с начала войны". Как столичные волонтеры спасают животных из прифронтовых зон
Василина Копыткоредактор новостной ленты Styler "Некоторые ждут семью с начала войны". Как столичные волонтеры спасают животных из прифронтовых зон