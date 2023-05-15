Окупанти у Запорізькій області примушують мешканців змінювати автономери на російські, - ЦНС

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Центр національного спротиву .

Загарбники затримують такі авто на блокпостах та наполегливо "переконують" власників зареєструвати автівку в російських органах влади, погрожуючи, що в майбутньому машини на українських номерах будуть конфісковуватися.

Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що на тимчасово окупованих територіях Запорізької та Херсонської областей колаборанти та зрадники, які співпрацюють із російськими окупантами, масово виїжджають до РФ.

Також раніше ми писали, що російські військові посилено мародерять та обкрадають місцевих жителів на тимчасово захоплених територіях у Запорізькій та Херсонській областях.

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