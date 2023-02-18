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Окупанти в Запорізькій області готуються до оборони та накопичують сили, - мер Мелітополя

Фото: Мелітопольський міський голова Іван Федоров (GettyImages)
Автор: Дмитро Браславський

Російські загарбники продовжують готувати Запорізьку область до оборони та займаються перевіркою бомбосховищ в Мелітопольському районі.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву Мелітопольського міського голови Івана Федорова в ефірі національного телемарафону.

За його словами в регіоні вже збудували декілька ліній захисту.

"В селищі Новомиколаївка Мелітопольського району почали будувати підземне місто", - йдеться у заяві.

Федоров пояснив, що окупанти заривають в землю морські контейнери та намагаються побудувати якісь бункери.

Також мер міста розповів, що росіяни щодня перекидають в Запорізьку область автобуси з найманцями ПВК "Вагнера". Також вони провели інвентаризацію всіх бомбосховищ у місті та наказали комунальникам розпочати проводити там ремонтні роботи. Федоров додав, що росіяни готують їх лише для себе, а не для цивільного населення.

Нагадаємо, що велика колона автобусів у супроводі позашляховиків з позначкою ПВК "Вагнера" помічена в окупованому Мелітополі.

За даними британської розвідки, втрати російської армії та "приватних військових компаній" за рік війни проти України сягають 200 тисяч. Сили ПВК "Вагнера" задіяли велику кількість ув'язнених-новобранців, рівень втрат серед яких сягає 50%.

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