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Оккупанты запланировали "эвакуацию" из Каховки и Новой Каховки, - Хлань

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Херсонская область, Четверг 22 декабря 2022 12:13
Оккупанты запланировали "эвакуацию" из Каховки и Новой Каховки, - Хлань Фото: оккупанты запланировали "эвакуацию" из Каховки и Новой Каховки (Getty Images)
Автор: Руслан Гаращенко

Российские войска на 22 декабря запланировали "эвакуацию" гражданских из Каховки и Новой Каховки (Херсонская область).

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя в Facebook.

Он отметил, что захватчики специально обстреливают левобережье Херсонской области, чтобы заставить гражданских выехать.

"На 22 декабря оккупанты запланировали "эвакуацию" людей из Каховки и Новой Каховки. Потому и обстреливают города - таким образом заставляя людей уехать", - сказал Хлань.

Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты вывезли всех коллаборантов из временно оккупированного города Олешки (Херсонская область).

Также мы писали, что вражеские войска заселяются в дома местных жителей Олешков и Новотроицкого в Херсонской области и отбирают у них автомобили.

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