Оккупанты запланировали "эвакуацию" из Каховки и Новой Каховки, - Хлань
Российские войска на 22 декабря запланировали "эвакуацию" гражданских из Каховки и Новой Каховки (Херсонская область).
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на заявление депутата Херсонского облсовета Сергея Хланя в Facebook.
Он отметил, что захватчики специально обстреливают левобережье Херсонской области, чтобы заставить гражданских выехать.
"На 22 декабря оккупанты запланировали "эвакуацию" людей из Каховки и Новой Каховки. Потому и обстреливают города - таким образом заставляя людей уехать", - сказал Хлань.
Напомним, ранее сообщалось, что российские оккупанты вывезли всех коллаборантов из временно оккупированного города Олешки (Херсонская область).
Также мы писали, что вражеские войска заселяются в дома местных жителей Олешков и Новотроицкого в Херсонской области и отбирают у них автомобили.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.