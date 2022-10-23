Окупанти залишили Чарівне і Чкалове. Що відбувається в Херсонській області і чи зміниться карта

Зазначимо, що російські "воєнкори" повідомяють, що окупанти нібито відкинули українських захисників з Безіменного, та Гуменюк спростовує таку інформацію.

"Це та сама маніпуляція. Назва дуже ретельно підібрана, щоб не було до чого причепитися. Немає такого населеного пункту, з якого вони витіснили Збройні сили України. Маніпуляція свідомістю, використання саме такої назви була обрана, щоб потім якось викрутитися з цієї ситуації", - сказала вона.

Гуменюк підкреслила, що ЗСУ не приховують свої дії, але й не відкривають напрямок свого руху. Проте такі події, як захоплення населених пунктів ніколи не приховуються. Тому, це чергова маніпуляція.

Вчора Генштаб повідомив, що росіяни залишили населені пункти Чарівне та Чкалове.

"Вони переформатовують свої підрозділи для того, щоб сконцентруватися на обороні, яка буде більш щільна на тих напрямках, на якими ми тиснемо. Відповідно вони переміщують підрозділи з одного напрямку на інший, щоб посили свою присутність, оскільки ураження останніх днів, які ми наносили, досить суттєві, це і знищення складів з боєприпасами саме на тому напрямку", - сказала Гуменюк.

Вона зазначила, що окупантам немає звідки там очікувати підтягування логістики. Тому вони концентруються в іншому напрямку, який Гуменюк не може називати.

При цьому вона додала, що росіяни поступово залишають населені пункти і передислоковуються.

"Це і говорить про ту саму гнучкість лінії фронту, яку ви побачите дуже скоро на картах", - сказала вона.