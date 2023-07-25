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Окупанти відступили в районі Андріївки. Череватий пояснив, чому це важливо

Фото: речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий (facebook com sergij cerevatij)
Автор: Наталія Гурковська

Андріївка Донецької області, в районі якої українські військові вибили росіян, дозволяє оточити ворога у Бахмуті, де ведуться важкі бої.

Про це заявив речник Східного угруповання військ ЗСУ Сергій Череватий, передає РБК-Україна з посиланням на його коментар в ефірі телемарафону.

"Вона (Андріївка, - ред.) як і будь-які населені пункти навколо Бахмута дозволяють завершувати операцію по оточенню Бахмута і витіснити або взяти в кільце ворога", - сказав він.

Череватий додав, що у ворога вже зовсім немає зверхності, окупанти дуже добре готуються, заміновують позиції, тому перед штурмовими операціями всі підрозділи проходять потужну підготовку і злагодження.

"В тому числі як проходити мінні поля, протитанкові рови, в тому числі використовуючи надані німецькі Biber (містоукладач, - ред.)", - додав спікер.

Ситуація на фронті

Вранці 25 липня стало відомо, що ЗСУ продовжують наступати на Бахмутському напрямку. У зв'язку з цим російські окупанти відійшли з позицій у районі Андріївки Донецької області. Крім того, українські військові мали успіх у районі Старомайорського Донецької області, просунувшись на 500 метрів уздовж лінії фронту. Наразі сили оборони закріплюються на досягнутих рубежах.

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Донецька областьБахмут