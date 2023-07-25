Оккупанты отступили в районе Андреевки. Череватый объяснил, почему это важно

"Она (Андреевка, - ред.) как и любые населенные пункты вокруг Бахмута позволяют завершать операцию по окружению Бахмута и вытеснить или взять в кольцо врага", - сказал он.

Череватый добавил, что у врага уже совсем нет превосходства, оккупанты очень хорошо готовятся, минируют позиции, поэтому перед штурмовыми операциями все подразделения проходят мощную подготовку и слаживание.

"В том числе как проходить минные поля, противотанковые рвы, в том числе используя предоставленные немецкие Biber (мостоукладчик, - ред.)", - добавил спикер.

Ситуация на фронте

Утром 25 июля стало известно, что ВСУ продолжают наступать на Бахмутском направлении В связи с этим российские оккупанты отошли с позиций в районе Андреевки Донецкой области. Кроме того, украинские военные имели успех в районе Старомайорского Донецкой области, продвинувшись на 500 метров вдоль линии фронта. На данный момент силы обороны закрепляются на достигнутых рубежах.