Росіяни закривають шахти у Луганській області та вивозять обладнання, - ОВА

Російські окупанти вже підготували список шахт у Луганській області, які збираються закрити через нібито нерентабельність.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Луганську ОВА.
Зокрема, на шахті "Червоний партизан" поблизу Довжанська окупанти вирізають обладнання і щоденно вивозять його. Підприємство готують до консервації.
За даними ОВА, близько 700 робітникам шахт запропонували місця у центрах зайнятості через ліквідацію підприємств.
"Для них організують курси професійного навчання. Тільки от де потім працювати в тих населених пунктах, де шахта була єдиним місцем доходу?" - йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, раніше голова Луганської ОВА Сергій Гайдай заявляв, що окупанти готуються до масового закриття шахт на Донбасі, оскільки більшу частину гірняків мобілізували.
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