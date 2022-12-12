Россияне закрывают шахты в Луганской области и вывозят оборудование, - ОВА

Российские оккупанты уже подготовили список шахт в Луганской области, которые собираются закрыть из-за якобы нерентабельности.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Луганскую ОВА.
В частности, на шахте "Красный партизан" вблизи Довжанска оккупанты вырезают оборудование и ежедневно вывозят его. Предприятие готовят к консервации.
По данным ОВА, около 700 работникам шахт предложили места в центрах занятости из-за ликвидации предприятий.
"Для них организуют курсы профессионального обучения. Только вот где потом работать в тех населенных пунктах, где шахта была единственным местом дохода?" - говорится в сообщении.
Напомним, ранее глава Луганской ОВА Сергей Гайдай заявлял, что оккупанты готовятся к массовому закрытию шахт на Донбассе, поскольку большую часть горняков мобилизовали.
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