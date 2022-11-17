Окупанти закрили в'їзд у тимчасово окуповане Рубіжне, - Генштаб

Окупанти у Луганській області посилили адміністративно-поліцейські заходи. Зокрема, закрито в'їзди у тимчасово окуповане Рубіжне з боку Кремінної та Варварівки.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Facebook Генерального штабу ЗСУ.

Повідомляється, що у місті обмежено переміщення цивільних осіб та посилено фільтраційні заходи. У Маріуполі окупаційна влада планує розгорнути Росгвардію, а також підрозділи особливого призначення та швидкого реагування загальною чисельністю до 400 осіб.

Раніше ми писали, що мобілізованих росіян у великій кількості направили до окупованої частини Луганської області. Їх розселяють у покинутих квартирах Рубіжного та Сєвєродонецька.

Також раніше стало відомо, що росіяни збільшують військовий контингент в окупованому Сєвєродонецьку.

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