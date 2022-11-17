Оккупанты закрыли въезд во временно оккупированное Рубежное, - Генштаб

Оккупанты в Луганской области ужесточили административно-полицейские меры. В частности, закрыты въезды в во временно оккупированное Рубежное со стороны Кременной и Варваровки.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

Сообщается, что в городе ограничено перемещение гражданских лиц и усилены фильтрационные меры. В Мариуполе оккупационные власти планируют развернуть Росгвардию, а также подразделения особого назначения и быстрого реагирования общей численностью до 400 человек.

Ранее мы писали, что мобилизированных россиян в большом количестве направили на оккупированную часть Луганской области. Их расселяют в заброшенных квартирах Рубежного и Северодонецка.

Также ранее стало известно, что россияне увеличивают военный контингент в оккупированном Северодонецке.

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