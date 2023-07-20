Окупанти закривали рух Кримським мостом, лунала повітряна тривога

Окупанти перекривали рух Кримським мостом. Також на ньому вдруге за день лунала повітряна тривога.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Baza.
"Повітряна тривога. Усім залишити міст", - йшлося у повідомленні, яке було чути не лише на самому мості, а й у різних районах тимчасово окупованої Керчі.
Після перекриття руху Кримським мостом всі машини розгорнули у зворотному напрямку. Про причини заборони руху автомобільного транспорту не повідомляється.
Через 12 хвилин було повідомлено про відновлення руху через міст. Повідомлялося, що на мосту нібито проводили навчання.
Нагадаємо, у понеділок, 17 липня, на Кримському мості знову пролунали вибухи . Як з'ясувалося пізніше, причиною їх була атака.
За інформацією джерел РБК-Україна у Службі безпеки України, її організували співробітники СБУ разом із Військово-Морськими силами. Міст атакували за допомогою надводних дронів.
Більш детально про атаку можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.
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