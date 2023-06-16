UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Окупанти з загонів "шторм-z" грабують своїх та продають крадене, - ГУР

Фото: окупанти з загонів "шторм-z" грабують своїх (Getty Images)
Автор: Наталія Юрченко

Російські так звані штурмовики з загонів "шторм-z" грабують свої підрозділи. Крадене вони продають та зникають у невідомому напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Головне управління розвідки Міноборони в Telegram.

За даними розвідки, на тимчасово окупованих територіях Луганської області зафіксували збільшення спроб продажу військового майна окупантами. Здебільшого це новобранці нещодавно створених штурмових загонів "шторм-z", які тікають зі своїх підрозділів разом зі зброєю.

"Враховуючи недоотримання обіцяної за контрактом платні, "штурмовики" компенсують "збитки", вилучаючи в своїх підрозділах вантажні автомобілі, які заповнюють казенним майном", - йдеться у повідомленні.

Окупанти продають автозапчастини, шини та паливо, а роблять це у найближчих населених пунктах. Потім загарбники від'їжджають в "невідомому напрямку".

ГУР зазначає, що дезертирство активізується і в регулярних частинах армії РФ. На це вплинуло посилення бойових дій, втрати ворога та нещодавнє скасування відпусток для військових, задіяних в Україні.

"Зокрема, 90 озброєних окупантів втекли зі своїх позицій поблизу села Арапівка Сватівського району Луганської області", - кажуть у розвідці.

Втрати армії РФ

За даними Генштабу ЗСУ, українські військові ліквідували вже понад 218 тисяч окупантів. Лише за останню добу захисники знищили ще 590 росіян.

При цьому, за словами заступниці міністра оборони Ганни Маляр, після посилення бойових дій у Росії в дев'ять разів більше загиблих, ніж в України.

Також британська розвідка підтвердила ліквідацію російського генерал-майора Сергія Горячева, який був начальником штабу 35-ї загальновійськової армії.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
окупантиГлавное управление разведкиВійна в УкраїніВійна Росії проти України