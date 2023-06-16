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Оккупанты из отрядов "шторм-z" грабят своих и продают ворованное, - ГУР

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Украина, Пятница 16 июня 2023 09:42
Оккупанты из отрядов "шторм-z" грабят своих и продают ворованное, - ГУР Фото: оккупанты из отрядов "шторм-z" грабят своих (Getty Images)
Автор: Наталья Юрченко

Российские так называемые штурмовики из отрядов "шторм-z" грабят свои подразделения. Украденное они продают и исчезают в неизвестном направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Главное управление разведки Минобороны в Telegram.

По данным разведки, на временно оккупированных территориях Луганской области зафиксировали увеличение попыток продажи военного имущества оккупантами. В основном это новобранцы недавно созданных штурмовых отрядов "шторм-z", которые бегут из своих подразделений вместе с оружием.

"Учитывая недополучение обещанного по контракту, "штурмовики" компенсируют "убытки", изымая в своих подразделениях грузовые автомобили, которые заполняет казенным имуществом", - говорится в сообщении.

Оккупанты продают автозапчасти, шины и топливо, а делают это в ближайших населенных пунктах. Затем захватчики отъезжают в "неизвестном направлении".

ГУР отмечает, что дезертирство активизируется и в регулярных частях армии РФ. На это повлияло усиление боевых действий, потери врага и недавнюю отмену отпусков для военных, задействованных в Украине.

"В частности, 90 вооруженных оккупантов сбежали со своих позиций вблизи села Араповка Сватовского района Луганской области", - говорят в разведке.

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