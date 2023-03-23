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Оккупанты запрещают жителям Запорожской области покидать дома, - Генштаб

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Киев, Четверг 23 марта 2023 06:52
Оккупанты запрещают жителям Запорожской области покидать дома, - Генштаб Фото: оккупанты запрещают жителям Запорожской области покидать свои дома (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Российские войска во временно оккупированных районах Запорожской области запрещают жителям выходить из своих домов.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Facebook Генерального штаба ВСУ.

"В населенных пунктах Решетиловское, Чумацкое и Константиновка временно занятой территории Запорожской области российские оккупанты совершили обход домов местных жителей и предупредили о необходимости пребывания в безопасных местах с запретом покидать свои дома", - говорится в сообщении.

Такой запрет косвенно может свидетельствовать о попытках оккупантов исключить возможность наблюдения местным населением планового перебрасывания врагом своей живой силы и военной техники к линии боевого столкновения.

Ранее сообщалось, что российские военные перебросили в Донецкую область 200 бригаду тихоокеанского флота, которую украинские военные разбили в Харьковской области.

Также мы писали, что оккупанты массово перемещают своих солдат и военную технику в во временно оккупированный Мелитополь Запорожской области. В городе заметили очередную вражескую колонну.

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