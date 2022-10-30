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Окупанти заборонили українцям на захоплених територіях переводити годинник, - Федоров

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Україна, Неділя 30 жовтня 2022 16:22
Окупанти заборонили українцям на захоплених територіях переводити годинник, - Федоров Фото: мешканці окупованих територій фактично перебувають у російських загарбників у заручниках (GettyImage)
Автор: Тетяна Зарембо

Російські окупанти заборонили мешканцям тимчасово окупованих територій України переводити годинники на зимовий час.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал мера Мелітополя Івана Федорова.

Таким чином, фактично тримаючи українців у заручниках, загарбники намагаються відірвати їх від батьківщини.

"Існування поза реальністю та у вигаданому диктатором світі - фірмовий стиль Росії. Диктатору з Кремля ніяк не зрозуміти, що наші люди з нами, попри залякування та всі їхні безглузді вимоги. А от час окупантів добігає кінця. Перемога вже близько", - підкреслив Федоров.

В останню неділю жовтня Україна традиційно перейшла із літнього на зимовий час. Цього вимагають положення урядової постанови "Про порядок обчислення часу на території України", ухваленої 13 травня 1996 року. На зимовий час Україна перейшла о 4:00 ранку сьогодні, 30 жовтня.

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