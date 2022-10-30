ua ru
Вс, 30 октября News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Оккупанты запретили украинцам на захваченных территориях переводить часы, - Федоров

Новина українською →
Украина, Воскресенье 30 октября 2022 16:22
Оккупанты запретили украинцам на захваченных территориях переводить часы, - Федоров Фото: жители оккупированных территорий фактически находятся у российских захватчиков в заложниках (GettyImage)
Автор: Татьяна Зарембо

Российские оккупанты запретили жителям временно оккупированных территорий Украины переводить часы на зимнее время.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал мэра Мелитополя Ивана Федорова.

Таким образом, фактически удерживая украинцев в заложниках, захватчики пытаются оторвать их от родины.

"Существование вне реальности и в выдуманном диктатором мире - фирменный стиль России. Диктатору из Кремля никак не понять, что наши люди с нами, несмотря на запугивание и все их нелепые требования. А вот время оккупантов подходит к концу. Победа уже близко", - подчеркнул Федоров.

В последнее воскресенье октября Украина традиционно перешла с летнего на зимнее время. Этого требуют положения правительственного постановления "О порядке исчисления времени на территории Украины", принятого 13 мая 1996 года. В зимнее время Украина перешла в 4:00 утра сегодня, 30 октября.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.

Читайте РБК-Украина в Google News
NEWS
Самолет, полсотни ББМ и почти тысяча оккупантов: Генштаб назвал потери РФ
Самолет, полсотни ББМ и почти тысяча оккупантов: Генштаб назвал потери РФ
DAILY
Программа без кредита. О чем Украина договорилась с МВФ и хватит ли денег на 2023 год
Юрий Дощатовспециальный корреспондент Программа без кредита. О чем Украина договорилась с МВФ и хватит ли денег на 2023 год