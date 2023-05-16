Окупанти заборонили персоналу ЗАЕС спілкуватись між собою, - "Енергоатом"
Російські загарбники ледь не щодня посилюють правила роботи й перебування працівників на тимчасово окупованій Запорізькій атомній електростанції. Тепер персоналу не дозволяють навіть спілкуватися між собою.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на НАЕК "Енергоатом" у Telegram.
"Після нещодавно введеної заборони користуватися навіть кнопковими телефонами на майданчику ЗАЕС російські терористи виходять на новий рівень абсурду - вводять для персоналу ще більш безглузді обмеження", - йдеться в повідомленні.
Зазначається, що наразі на Запорізькій АЕС залишаються працювати близько 2,5 тисячі працівників. Однак те, як саме має працювати станція, вирішують озброєні охоронці - вони ретельно перевіряють атомників перед зміною, дозволяють їм проходити на робочі місця виключно естакадою, забороняють переміщуватися територією ЗАЕС і навіть виходити на вулицю.
Окрім того, окупанти вимагають, щоб працівники на роботі дивилися лише прямо перед собою і не спілкувалися один з одним.
Причиною нових заборон, які дуже ускладнюють робочу комунікацію між працівниками Запорізької АЕС, "Енергоатом" називає те, що окупанти намагаються замаскувати свої вогневі позиції та велику кількість військової техніки на території станції.
Нагадаємо, раніше РБК-Україна повідомляло про те, що російські окупанти "евакуюють" персонал Запорізької АЕС та вивозять документацію. Територію станції використовують як склад озброєння.
Також раніше ми писали, що на Запорізькій атомній електростанції суттєво скоротилася кількість персоналу. Це може негативно вплинути на ядерну безпеку.
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