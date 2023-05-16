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Оккупанты запретили персоналу ЗАЭС общаться между собой, - "Энергоатом"

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Запорожская область, Вторник 16 мая 2023 16:05
Оккупанты запретили персоналу ЗАЭС общаться между собой, - "Энергоатом" Фото: оккупанты запретили персоналу ЗАЭС общаться между собой (Getty Images)
Автор: Татьяна Степанова

Российские захватчики ежедневно усиливают правила работы и пребывания работников на временно оккупированной Запорожской атомной электростанции. Теперь персоналу не разрешают даже общаться между собой.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на НАЭК "Энергоатом" в Telegram.

"После недавно введенного запрета пользоваться даже кнопочными телефонами на площадке ЗАЭС российские террористы выходят на новый уровень абсурда - вводят для персонала еще более бессмысленные ограничения", - говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время на Запорожской АЭС остаются работать около 2,5 тысячи работников. Однако то, как должна работать станция, решают вооруженные охранники - они тщательно проверяют атомщиков перед сменой, позволяют им проходить на рабочие места исключительно эстакадой, запрещают перемещаться по территории ЗАЭС и даже выходить на улицу.

Кроме того, оккупанты требуют, чтобы атомщики на работе смотрели только прямо перед собой и не общались друг с другом.

Причиной новых запретов, очень усложняющих рабочую коммуникацию между работниками Запорожской АЭС, "Энергоатом" называет то, что оккупанты пытаются замаскировать свои огневые позиции и большое количество военной техники на территории станции.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало о том, что российские оккупанты "эвакуируют" персонал Запорожской АЭС и вывозят документацию. Территорию станции используют как склад вооружения.

Также ранее мы писали, что на Запорожской атомной электростанции значительно сократилось количество персонала. Это может повлиять на ядерную безопасность.

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