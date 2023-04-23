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Окупанти, ймовірно, знову почнуть штурми Вугледару. Дмитрашківський розповів про тактику РФ

Фото: окупанти, ймовірно, знову почнуть штурми Вугледару Донецької області (кадр відео mil in ua)
Автор: Наталія Гурковська

Оскільки на Вугледарському напрямку на сьогодні активних бойових дій не ведеться, окрім обстрілів, то ворог, ймовірно, почне найближчим часом штурмові дії в цьому районі.

Таку думку в ефірі телемарафону висловив керівник об'єднаного прес-центру сил оборони Таврійського напряму Олексій Дмитрашківський, пише РБК-Україна.

"Втративши багато особового складу на Авдіївському та Мар’їнському напрямках, я думаю, що ворог найближчим часом зосередить увагу знову таки на Угледарському напрямку. Це моя думка", - додав він.

Дмитрашківській додав, що вчора ворог 6 разів завдав ударів по Вугледару з авіації.

"Ворог дотримується тактики випаленої землі. Це робиться для того, щоб нашим захисникам не було можливості будь-де тримати оборону. Знищуються будинки, військовим сленгом кажуть розбирають будинки поверх за поверхом і це відбувається як в Бахмуті, так і на Вугледарі", - зазначив він.

Нагадаємо, раніше у Силах оборони зазначали, що росіяни не можуть йти в наступ на Вугледар через значні втрати, зараз окупанти відновлюють сили.

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