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Оккупанты, вероятно, снова начнут штурмы Угледара. Дмитрашковский рассказал о тактике РФ

Фото: оккупанты, вероятно, снова начнут штурмы Угледара Донецкой области (кадр видео mil in ru)
Автор: Наталия Гурковская

Поскольку на Угледарском направлении на сегодняшний день активных боевых действий не ведется, кроме обстрелов, то враг, вероятно, начнет наибольшее время штурмовые действия в этом районе.

Такое мнение в эфире телемарафона высказал руководитель объединенного пресс-центра сил обороны Таврического направления Алексей Дмитрашковский, пишет РБК-Украина.

"Потеряв много личного состава на Авдеевском и Марьинском направлениях, я думаю, что враг в ближайшее время сосредоточит внимание опять-таки на Угледарском направлении. Это мое мнение", - добавил он.

Дмитрашковский добавил, что вчера враг 6 раз нанес удары по Угледару с авиации.

"Враг придерживается тактики выжженной земли. Это делается для того, чтобы нашим защитникам не было возможности в любом месте держать оборону. Уничтожаются дома, военным сленгом говорят разбирают дома этаж за этажом и это происходит как в Бахмуте, так и на Угледаре", - отметил он.

Напомним, ранее в Силах обороны отмечали, что россияне не могут идти в наступление на Угледар из-за значительных потерь, сейчас оккупанты восстанавливают силы.

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