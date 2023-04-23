Оккупанты, вероятно, снова начнут штурмы Угледара. Дмитрашковский рассказал о тактике РФ

Поскольку на Угледарском направлении на сегодняшний день активных боевых действий не ведется, кроме обстрелов, то враг, вероятно, начнет наибольшее время штурмовые действия в этом районе.

"Потеряв много личного состава на Авдеевском и Марьинском направлениях, я думаю, что враг в ближайшее время сосредоточит внимание опять-таки на Угледарском направлении. Это мое мнение", - добавил он.

Дмитрашковский добавил, что вчера враг 6 раз нанес удары по Угледару с авиации.

"Враг придерживается тактики выжженной земли. Это делается для того, чтобы нашим защитникам не было возможности в любом месте держать оборону. Уничтожаются дома, военным сленгом говорят разбирают дома этаж за этажом и это происходит как в Бахмуте, так и на Угледаре", - отметил он.