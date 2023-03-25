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Окупанти взяли під контроль заповідник "Асканія-Нова"

Фото: окупанти взяли під контроль заповідник "Асканія-Нова" (find-way.com.ua)
Автор: Іван Носальський

Росіяни разом з колаборантами встановили окупаційну адміністрацію у біосферному заповіднику "Асканія-Нова", який знаходиться у Херсонській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу заповідника.

Там зазначили, що 20 березня на територію заповідника прибули перший заступник керівника адміністрації президента РФ Сергій Кирієнко, колаборант Володимир Сальдо та невідома особа в ролі "директора", якого призначила так звана "влада регіону".

"Таким чином, подальше збереження природоохоронної, науково-дослідної установи міжнародного значення - біосферного заповідника "Асканія-Нова" - не може бути забезпечене українською адміністрацією та перебуває під безпосередньою загрозою", - йдеться у повідомленні.

У пресслужбі додали, що поки що персонал продовжує виконувати свої обов'язки та здійснює необхідний догляд за колекціями.

При цьому наголошується, що незважаючи на окупацію території, відсутність поточних витрат та порушену транспортну логістику, установа функціонувала в українському форматі. Співробітники здійснювали передбачені обсяги робіт.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що у липні минулого року росіяни призначили фейкового директора в інституті "Асканія-Нова".

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