Оккупанты взяли под контроль заповедник "Аскания-Нова"

Там отметили, что 20 марта на территорию заповедника прибыли первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко, коллаборант Владимир Сальдо и неизвестная личность в роли "директора", которого назначили так называемые "власти региона".

"Таким образом, дальнейшее сохранение природоохранного, научно-исследовательского учреждения международного значения - биосферного заповедника "Аскания-Нова" - не может быть обеспечено украинской администрацией и находится под непосредственной угрозой", - говорится в сообщении.

В пресс-службе добавили, что пока персонал продолжает исполнять свои обязанности и осуществляет необходимый уход за коллекциями.

При этом отмечается, что несмотря на оккупацию территории, отсутствие текущих расходов и нарушенную транспортную логистику, учреждение функционировало в украинском формате. Сотрудники осуществляли предусмотренные объемы работ.