Окупанти вже два тижні не відкривають "коридор життя" у Запорізькій області, - голова ОВА

Росіяни вже два тижні не випускають українців, які хочуть виїхати з тимчасово окупованих територій по дорозі з Василівки до Запоріжжя ("коридор життя").
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Запорізької ОВА Олександра Старуха під час брифінгу.
"Основний напрямок, який у нас працював, - цей "коридор життя" між Василівкою та Запоріжжям у селі Кам'янське, - він закритий. Минулої доби пройшла одна людина, керівник одного з освітніх закладів, якого, як він стверджує, змушували колаборувати. Він відмовлявся, його привезли та висадили у Василівці, і він пішки йшов 15 кілометрів до Кам'янського”, - розповів Старух.
За його словами, це єдина людина, якій вдалося виїхати по дорозі з Василівки до Запоріжжя на підконтрольну Україні територію майже за два тижні.
Старух зазначив, що росіяни обіцяли задіяти такі обмеження до 15 січня, але поки немає ознак того, що коридор відкриють і люди зможуть виїхати.
Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни хочуть змусити жителів населених пунктів, що знаходяться на лівобережжі Херсонської області, до евакуації за допомогою постійних обстрілів.
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