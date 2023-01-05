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Окупанти вже два тижні не відкривають "коридор життя" у Запорізькій області, - голова ОВА

Ілюстративне фото: окупанти вже два тижні не відкривають "коридор життя" у Запорізькій області (Getty Images)
Автор: Іван Носальський

Росіяни вже два тижні не випускають українців, які хочуть виїхати з тимчасово окупованих територій по дорозі з Василівки до Запоріжжя ("коридор життя").

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на заяву голови Запорізької ОВА Олександра Старуха під час брифінгу.

"Основний напрямок, який у нас працював, - цей "коридор життя" між Василівкою та Запоріжжям у селі Кам'янське, - він закритий. Минулої доби пройшла одна людина, керівник одного з освітніх закладів, якого, як він стверджує, змушували колаборувати. Він відмовлявся, його привезли та висадили у Василівці, і він пішки йшов 15 кілометрів до Кам'янського”, - розповів Старух.

За його словами, це єдина людина, якій вдалося виїхати по дорозі з Василівки до Запоріжжя на підконтрольну Україні територію майже за два тижні.

Старух зазначив, що росіяни обіцяли задіяти такі обмеження до 15 січня, але поки немає ознак того, що коридор відкриють і люди зможуть виїхати.

Нагадаємо, раніше стало відомо, що росіяни хочуть змусити жителів населених пунктів, що знаходяться на лівобережжі Херсонської області, до евакуації за допомогою постійних обстрілів.

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